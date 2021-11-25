"ПСЖ" провел переговоры с новым тренером

«Пари Сен-Жермен» провел переговоры со знаменитым футболистом и тренером Зинедином Зиданом. Об этом сообщает Le Parisien.

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По информации источника, обсуждалось назначение французского специалиста на пост наставника парижан в июне.

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Ранее Зинедин Зидан отказался возглавить «Манчестер Юнайтед» из-за недостаточного знания английского языка.

Еще одной причиной отказа Зидана является нежелание его супруги переезжать в Англию.

В СМИ неоднократно сообщалось, что Зидан не хочет возобновлять тренерскую карьеру в клубе и в будущем намерен возглавить сборную Франции.