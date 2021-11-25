Черчесов заявил о готовности помочь Карпину

«Стоп. Я пять лет тренировал сборную России, и пять лет мне со стороны говорили, как мне это надо делать, каких игроков вызывать, кого в состав ставить. Но тренер принимает решения, зная всю внутреннюю кухню, кто в каком состоянии и в каком настроении, кто на что способен в данный конкретный момент. Каждый наставник по-своему видит ситуацию, выстраивает игру по тем лекалам, которые имеет. И отвечает за конечный результат», - подчеркнул Черчесов.