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Черчесов заявил о готовности помочь Карпину

Елена Прошина
1 час назад

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что готов поделиться опытом с Валерием Карпиным, который сменил его на этом посту, пишет «Комсомольская правда».

Черчесов заявил о готовности помочь Карпину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы всегда готовы к общению с коллегами. Ведь речь идет не конкретно о Карпине, Кунце или ком-то другом, а о национальной команде твоей страны», - сказал Черчесов.

Он добавил, что заявление Карпина, что он не планирует встречаться с Черчесовым, - «это его право, его выбор». При этом экс-главный тренер отказался сообщить, какие бы решения принял в последнем матче со сборной Хорватии, где Россия проиграла со счетом 0:1.

«Стоп. Я пять лет тренировал сборную России, и пять лет мне со стороны говорили, как мне это надо делать, каких игроков вызывать, кого в состав ставить. Но тренер принимает решения, зная всю внутреннюю кухню, кто в каком состоянии и в каком настроении, кто на что способен в данный конкретный момент. Каждый наставник по-своему видит ситуацию, выстраивает игру по тем лекалам, которые имеет. И отвечает за конечный результат», - подчеркнул Черчесов.

Черчесов был главным тренером сборной России по футболу с августа 2016 года по июль 2021 года. Карпин сменил Черчесова после того, как сборная заняла последнее место в своей группе на чемпионате Европы по футболу 2020.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Комсомольская правда,
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