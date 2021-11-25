Названо вероятное новое место работы Черчесова

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что контактировал с представителями сборной Турции по поводу работы в национальной команде. Слова Черчесова передает «Комсомольской правде».
«Не люблю публично обсуждать такие моменты, мы сейчас об этом говорим только потому, что именно в Турции появилась информация о переговорах. Но мы действительно плотно общались с Хамитом Алтынтопом. На тот момент наш тренерский штаб был готов рассматривать именно возможность работы со сборными, которые борются за попадание на ЧМ-2022.
Потому что только что занимались этим в сборной России, была понятна цель, был понятен путь в Катар, ритм такой работы. Два корабля движутся в одном направлении, ты с одного на другой пересел, а фарватер знаешь», — сказал Черчесов.
Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.
Ранее Станислав Черчесов выразил мнение, что сборная Турция является наилучшим вариантом для российской команды команды при жеребьевке стыковых матчей за право выступить на чемпионате мира — 2022.