Названо вероятное новое место работы Черчесова

«Не люблю публично обсуждать такие моменты, мы сейчас об этом говорим только потому, что именно в Турции появилась информация о переговорах. Но мы действительно плотно общались с Хамитом Алтынтопом. На тот момент наш тренерский штаб был готов рассматривать именно возможность работы со сборными, которые борются за попадание на ЧМ-2022.