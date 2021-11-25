Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках

В четверг московский "Локомотив" в рамках пятого тура группового раунда Лиги Европы принимает итальянский "Лацио". Место в воротах столичного клуба в этом матче занял Даниил Худяков, заменивший на последнем рубеже Маринато Гилерме.

Вратарь сборной России в минувшем туре РПЛ получил травму, из-за которой не смог принять участие в этой встрече. Худякову в день матча исполнилось 17 лет и 10 месяцев, и он обновил один рекорд. Голкипер "Локомотива" стал самым юным российским вратарем в истории, сыгравшем в матчах еврокубков.