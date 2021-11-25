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«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Московский «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Москвичи в пятом туре потерпели поражение в домашнем матче с «Лацио». Встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Локомотив» лишился шансов выйти в плей-офф Лиги Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После этого поражения «Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Третье место в группе занимает «Марсель», набравший четыре очка. «Лацио» после победы остался на втором месте, у римлян восемь очков.

Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» (11).

При этом «Локомотив» может продолжить выступление в Лиге конференций. Для этого москвичам в заключительном матче группового этапа нужно обыграть «Марсель». Эта встреча состоится 9 декабря в Марселе (Франция).

Футбол,Локомотив,
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