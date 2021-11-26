Как «Спартаку» выйти из «группы смерти»

Красно-белые могут занять даже первое место. У «Локомотива» всё гораздо хуже.

Фото: ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ» ЭДГАР БРЕЩАНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Пять из шести туров группового этапа Лиги Европы позади. Россию в этом турнире представляют два московских клуба — «Спартак» и «Локомотив». И так вышло, что перед решающими матчами они оказались в совершенно разном положении. Давайте разбираться.

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У «Локомотива» всё плохо

Начнём с плохих новостей. «Локомотив» мог перевернуть расклад в своей группе, но вместо этого влетел «Лацио» со счётом 0:3. А заодно продлил безвыигрышную серию в еврокубках до ужасающих 16 матчей — последняя победа была ещё при Юрии Сёмине. Теперь расклад такой: железнодорожники плетутся на последнем месте, имея в активе всего 2 очка. Третью строчку занимает «Марсель» (4), а выше находятся гарантировавшие себе плей-офф «Лацио» (8) и «Галатасарай» (11), который неожиданно проехался по группе катком.

Чтобы стать хотя бы третьим и прорваться в плей-офф Лиги конференций (точно лучше, чем ничего), «Локомотиву» нужно опередить «Марсель». Плюс: именно с французской командой железнодорожники встретятся в последнем туре. Но минусов больше. Во-первых, матч пройдёт в Марселе, а во-вторых, кто вообще сказал, что «Локомотив» выиграет?

Зато у «Спартака» всё здорово

Теперь о хороших новостях. «Спартак», тоже угодивший в «группу смерти», по-прежнему может пробиться в плей-офф. В пятом туре красно-белые во второй раз прихлопнули «Наполи» Лучано Спаллетти и довели бывшего тренера «Зенита» до истерики. Благодаря победе «Спартак» на сутки взлетел на первое место в группе, но «Лестер» победил «Легию» — 3:1, поэтому расклады обновились. Сейчас красно-белые с 7 очками располагаются на второй строчке, которая позволяет сыграть в 1/16 финала Лиги Европы (с первой отправляются сразу в 1/8 финала). Лидирует «Лестер» (8), а ниже «Спартака» находятся «Наполи» (7) и «Легия» (6).

Группа у «Спартака» действительно прекрасная — перед последним туром у всех есть шансы на всё. Красно-белым же нужно отомстить «Легии» и выиграть в Варшаве. Тогда оборачиваться на встречу остальных соперников не придётся. Причём второе место «Спартак» займёт только если «Лестер» победит «Наполи». Ничья или победа итальянцев — и россияне первые.

Ничья устроит «Спартак» только в том случае, если обозлённый «Наполи» не победит дома «Лестер». А если «Наполи» победит, то «Спартак» останется третьим, потому что уступит второе место «Лестеру» по личным встречам. Лучше, конечно, не испытывать судьбу.

Ну а если «Спартак» проиграет, то останется только шанс на третье место и 1/16 финала Лиги конференций. Российская команда станет третьей лишь в том случае, если «Лестер» победит «Наполи».