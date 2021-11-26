Таблица УЕФА: Украина лишилась шансов догнать Россию

Но мы всё ещё на 29-м месте в рейтинге сезона.

Фото: SPARTAK.COM SPARTAK.COM

Хоть «Локо» и уступил «Лацио», всё равно получилась неплохая неделя для российских команд в еврокубках. Неплохая по нашим меркам, само собой.

Шотландия: +0,400 (победа «Рейнджерс»)

Украина: +0

У Украины (нашего прямого конкурента по таблице) с сегодняшнего дня официально все клубы лишились шансов выйти в евровесну. «Шахтёр» и «Динамо» точно займут последние места в группе ЛЧ, «Заря» – третье в ЛК. Наши соседи даже при трёх победах в шестом туре не смогут обойти нас в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. Рейтинг составляется на основе пяти последних сезонов.

Чемпионат

А вот если брать только рейтинг сезона-2021/2022, то мы всё ещё отстаём от Украины, у которой на 0,300 балла больше. Несмотря на очки, заработанные «Спартаком» и «Зенитом», мы остались на 29-м месте в рейтинге сезона. 3,500 – это всё ещё скромный показатель. Тем более что у шотландцев обе команды («Селтик» и «Рейнджерс») гарантировали себе евровесну.

Хорошая новость: похоже, мы в этом сезоне превзойдём предыдущий результат по набранным очкам (тогда он составил 4,333). Плохая новость: тот результат был худшим за 18 лет – с сезона-2002/2003, когда у «Спартака» были легендарные шесть поражений в группе ЛЧ с разницей мячей 1:18.