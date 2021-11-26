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Таблица коэффициентов УЕФА. Украина лишилась шансов догнать Россию

Чемпионат.com
1 час назад

Но мы всё ещё на 29-м месте в рейтинге сезона.

Таблица УЕФА: Украина лишилась шансов догнать Россию
Фото: SPARTAK.COMSPARTAK.COM

Хоть «Локо» и уступил «Лацио», всё равно получилась неплохая неделя для российских команд в еврокубках. Неплохая по нашим меркам, само собой.

Шотландия: +0,400 (победа «Рейнджерс»)

Россия: +0,600 (победа «Спартака», ничья «Зенита»)

Украина: +0

У Украины (нашего прямого конкурента по таблице) с сегодняшнего дня официально все клубы лишились шансов выйти в евровесну. «Шахтёр» и «Динамо» точно займут последние места в группе ЛЧ, «Заря» – третье в ЛК. Наши соседи даже при трёх победах в шестом туре не смогут обойти нас в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона. Рейтинг составляется на основе пяти последних сезонов.

Чемпионат

А вот если брать только рейтинг сезона-2021/2022, то мы всё ещё отстаём от Украины, у которой на 0,300 балла больше. Несмотря на очки, заработанные «Спартаком» и «Зенитом», мы остались на 29-м месте в рейтинге сезона. 3,500 – это всё ещё скромный показатель. Тем более что у шотландцев обе команды («Селтик» и «Рейнджерс») гарантировали себе евровесну.

Хорошая новость: похоже, мы в этом сезоне превзойдём предыдущий результат по набранным очкам (тогда он составил 4,333). Плохая новость: тот результат был худшим за 18 лет – с сезона-2002/2003, когда у «Спартака» были легендарные шесть поражений в группе ЛЧ с разницей мячей 1:18.

Как мы уже писали, у России сейчас глобально две цели. Не опуститься ниже 10-го места по итогам этого сезона, чтобы чемпион РПЛ-2022/2023 шёл сразу в группу ЛЧ. Ну, а во-вторых, набрать как можно больше очков, чтобы смягчить падение нашего рейтинга с лета 2022-го. Хотя мы в любом случае сильно рухнем из-за того, что перестанет учитываться наш рекордный сезон-2017/2018. Пока всё идёт к тому, что Россия скатится летом на 15-е место, уступая в том числе Шотландии, Бельгии, Австрии, Сербии, Украине, Швейцарии и Хорватии.

Футбол,Локомотив,Динамо,УЕФА,Зенит,Спартак,
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