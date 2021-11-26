Россия может остаться без еврокубков через год

Россия осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА

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Московский «Спартак» и Санкт-Петербургский «Зенит» принесли России три очка в еврокубковом рейтинге сезона, но общее положение страны остается плачевным. «Газета.Ru» рассказывает о ситуации в таблице коэффициентов и оценивает расклады клубов в этом сезоне и среднесрочные перспективы всей РПЛ.

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Тяжелое положение в таблице коэффициентов

Предпоследняя неделя группового этапа еврокубков получилась для России самой удачной в сезоне: отечественные команды даже немного поправили положение в таблице коэффициентов.

Спасший благодаря реализованному Ярославом Ракицким пенальти ничью в Мальме «Зенит» (1:1) и во второй раз победивший «Наполи» (2:1) в группе «Спартак» заработали три очка, что принесло 0,6 балла в копилку рейтинга Российской премьер-лиги (РПЛ).

В таблице коэффициентов российский чемпионат прямо сейчас занимает десятое место, и прошедшая евронеделя помогла оторваться от дышащей в спину Украины (все ее клубы проиграли) и чуть приблизиться к обошедшей нас ранее Шотландии (у нее была только победа «Рейнджерс»).

По итогам нынешнего сезона будет сформировано представительство лиг в еврокубковой кампании-2022/23, и пока опасаться особенно нечего. Россия, хоть уже потеряла по ходу этого сезона две позиции (нас обошли австрийцы и шотландцы) и в краткосрочной перспективе ничем не рискует.

Страны, располагающиеся в рейтинге на местах с седьмого по 15-е, имеют одинаковое представительство в евротурнирах. Разве что может отличаться стадия, с которой их клубы начинают борьбу, но при десятой позиции у РПЛ все останется по-прежнему.

Опасность представляет сезон-2023/24. При формировании таблицы для него сгорят очки за евротурниры-2017/18, где наши клубы заработали четвертый коэффициент (12,600) среди всех стран, опередив даже Францию с Италией и уступив только большой тройке: Англии, Испании и Германии.

Для сравнения, Австрия потеряет 9,750, Украина лишится ровно восьми баллов, у Сербии сгорит 6,375, Швейцария потеряет 6,5 очка, а Шотландия (4,000), Бельгия (2,600) и еще недавно уступавшие РПЛ, а теперь оторвавшиеся Нидерланды (2,900) лишатся какой-то мелочи.

Если бы баллы сгорали прямо сейчас, Россия бы оказалась на 19-й позиции, а это уже всего одна команда в квалификации Лиги чемпионов и три в квалификации Лиги конференций. Без гарантий на попадание хотя бы одного клуба в групповой этап какого-либо еврокубка.

Время поправить положение еще, конечно, есть, но ситуация выглядит крайне печальной.

У «Зенита» будет товарищеский матч

Из трех российских клубов в еврокубках ничего интересного не будет только у «Зенита».

Формально чемпиону России предстоит увлекательная встреча с действующим победителем Лиги чемпионов — «Челси». Но сам матч с английской командой будет для сине-бело-голубых фактически товарищеским, поскольку они уже не могут подняться на вторую строчку, но и с третьей не уйдут.

Гол с пенальти в ворота «Мальме» в концовке позволил зенитовцам набрать четыре очка и оставил их соперника с отставанием от себя в три балла. Теоретически, при вполне реальном поражении «Зенита» в Санкт-Петербурге и кажущейся невероятной победе шведов в Турине над «Ювентусом», они догонят чемпиона России по очкам.

И тогда в силу при распределении мест вступят личные встречи, а тут помимо последней ничьей есть еще домашняя победа питерцев со счетом 4:0.

Причем если аутсайдеры группы будут играть просто в свое удовольствие, то для «Челси» и «Юве» последний тур будет ознаменован заочной борьбой за победу в квартете. У грандов по 12 очков, так как они обменялись победами в личных встречах, но англичане выиграли увереннее, а потому им надо просто сыграть не хуже итальянцев, чтобы сохранить первую строчку.

«Спартаку» нужно не проиграть

У «Спартака» после виктории над «Наполи» расклады в группе достаточно благоприятные. Поспособствовала этому и победа «Лестера» над польской «Легией», с которой команде Руя Витории предстоит встретиться в последнем туре.

В квартете С Лиги Европы ситуация, конечно, очень плотная и напряженная, на выход в плей-офф турнира претендуют абсолютно все, и только англичане уже гарантировали себе евровесну, так как не опустятся ниже третьего места, дающего право на плей-офф Лиги конференций.

Сейчас у «Лестера» восемь очков, у «Спартака» и «Наполи» по семь баллов, «Легия» находится в арьергарде с шестью. Существует много вариантов с итоговым набором одинакового количества очков разными командами, и тогда в силу вступят личные встречи.

Применительно к российскому вице-чемпиону важно знать, что он опережает по этому показателю неаполитанцев и уступает англичанам, а с поляками равенство невозможно.

Итак, любой положительный исход в последнем туре гарантирует «Спартаку» попадание в весеннюю часть евросезона. Более того, это случится, даже если красно-белые уступят в Варшаве, но при этом «Наполи» сгорит дома «Лестеру», команда Руя Витории попадет с третьего места в Лигу конференций.

А вот положительный итог матча для итальянцев при фиаско красно-белых будет означать вылет клуба Леонида Федуна из еврокубков.

Собственная победа в Польше выводит «Спартак» в плей-офф Лиги Европы. При этом ничья или поражение «Лестера» в Неаполе будет означать финиш на первой строчке, что важно, поскольку победители групп сразу выходят в 1/8 финала турнира, а вторые места сыграют стыковой раунд 1/16 финала с коллективами, которые займут третьи позиции в группах Лиги чемпионов.

Если же матч в Варшаве завершится вничью, в двух из трех случаев «Спартак» выйдет в 1/16 финала ЛЕ, а в одном упадет с третьего места в Лигу конференций. Красно-белые тогда останутся выше «Легии» в любом случае, а также опередят «Наполи», если «Лестер» не уступит лидеру Серии А.

В Варшаве играть всегда сложно, но матч шестого тура для спартаковцев в этом плане может оказаться чуть легче. Дело в том, что фанаты «Легии» «отличились» в Англии, устроив сначала файер-шоу, а затем прорыв по трибунам и драку с британской полицией прямо на секторе.

«Легия» относительно недавно уже наказывалась закрытием фанатской трибуны, и сейчас, кажется, это меньшая санкция, которую УЕФА может выписать польскому клубу. Не исключено, что его матч со «Спартаком» пройдет вообще без зрителей.

«Локомотив» устроит только победа

У московского «Локомотива» все грустнее некуда. «Железнодорожники» уже 16 матчей не побеждают в еврокубках и с двумя баллами занимают последнее место в группе Е Лиги Европы, не имея шансов на продолжение борьбы в турнире.

При этом подопечные Маркуса Гисдоля еще не лишились возможности сыграть в плей-офф евротурнира весной. Для попадания в плей-офф Лиги конфенций им надо занять третье место.

Это станет возможным при успехе в игре последнего тура против «Марселя». Французский клуб сейчас имеет четыре балла и при поражении от россиян пропустит их вперед.

Правда, играть «Локо» предстоит без перебравшего карточек Дмитрия Баринова, а ничейный домашний поединок первого круга (1:1) запомнился полнейшим игровым преимуществом марсельцев и чудесным спасением хозяев после эффектного гола Фаустино Анджорина, уже отправленного из аренды обратно в «Челси» с тяжелой травмой.

Битва за бонусы

В свете всего сказанного важно отметить, что у российских команд еще есть шансы заработать бонусные очки, помимо баллов, дающихся в таблицу коэффициентов за победы и ничейные исходы.

Так, «Зенит», в случае прохождения в 1/8 финала Лиги Европы и за каждый успешный последующий раунд может получить по одному очку.

«Локомотив», сохраняя шансы на место в Лиге конференций, особенно ничем дополнительным не разживется — там «бонусная программа» включается только при выходе в полуфинал.