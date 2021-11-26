Каррера оценил шансы «Спартака» в Лиге Европы

В разговоре с корреспондентом Sport24 тренер выразил мнение, что «народная команда» сможет выйти из группы. Каррера назвал игру спартаковцев в еврокубке убедительной. По его мнению, этот успех поможет клубу стабилизировать результаты в чемпионате России.