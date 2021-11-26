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Каррера оценил шансы «Спартака» в Лиге Европы

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее работавший наставником московского «Спартака», поделился мнением о шансах «красно-белых» пробиться в весеннюю часть Лиги Европы.

Каррера оценил шансы «Спартака» в Лиге Европы
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В разговоре с корреспондентом Sport24 тренер выразил мнение, что «народная команда» сможет выйти из группы. Каррера назвал игру спартаковцев в еврокубке убедительной. По его мнению, этот успех поможет клубу стабилизировать результаты в чемпионате России.

Перед заключительным туром подопечные Руя Витории занимают второе место в группе. Последний матч москвичи проведут на выезде с варшавской «Легией».

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