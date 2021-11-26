Роналду подарит детям футболки по просьбе певицы Пинк

«Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество для нескольких детей. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок. Поэтому я полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь ли ты отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но…» – написала Пинк в «Твиттере» Роналду.