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Роналду подарит детям футболки с автографами на Рождество по просьбе певицы Пинк

Чемпионат.comиещё 3
51 минуту назад

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил о желании помочь американской певице Пинк и поучаствовать в благотворительной акции.

Роналду подарит детям футболки по просьбе певицы Пинк
Фото: ReutersReuters

«Привет, Криштиану! В этом году я спонсирую Рождество для нескольких детей. Они не хотят ничего, кроме твоих игровых футболок. Поэтому я полна решимости осуществить их мечту. Не хочешь ли ты отправить мне пару штук и изменить их жизнь? Знаю, ты постоянно делаешь замечательные вещи, но…» – написала Пинк в «Твиттере» Роналду.

«Привет, Пинк, я рад помочь. Отправлю несколько футболок с автографами для детей, без проблем», – ответил ей Роналду.

Накануне 36-летний нападающий был награждён по итогам встречи 5-го тура группового этапа с испанским «Вильярреалом» (2:0). Роналду отметился голом.

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