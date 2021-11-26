Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Президент РПЛ раскрыл сумму своего заработка

Газета.Ru
1 час назад

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Ашот Хачатурянц на YouTube-канале «Коммент.Шоу» раскрыл информацию о своей зарплате и заявил, что может работать бесплатно.

Президент РПЛ раскрыл сумму своего заработка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моя зарплата равна МРОТ — 20 тыс. рублей, кажется. Хотел отказаться, но мне сказали, что не имею права. Могу гарантировать, что буду делать свою работу честно и не за деньги, потому что я это люблю», — сказал Хачатурянц.

Также он отметил, что в лиге низкое бюджетирование и ему самому приходится оплачивать некоторые услуги.

22 ноября 2021 года Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РФПЛ. Он был единственным кандидатом на этот пост. Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РФПЛ. До него эту должность занимали Виталий Мутко, Валерий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Сергей Прядкин.

До этого Хачатурянц возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). В результате договоренности с главой РФС Александром Дюковым он продолжает контролировать работу Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Ранее Хачатурянц ответил на вопрос, испытывает ли он давление со стороны «Газпрома»..

Футбол,Юрий Заварзин,Ашот Хачатурянц,Михаил Воронцов,Валерий Филатов,Сергей Прядкин,Александр Дюков,Виталий Мутко,Евгений Гинер,РФС,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители