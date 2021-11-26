Президент РПЛ раскрыл сумму своего заработка

«Моя зарплата равна МРОТ — 20 тыс. рублей, кажется. Хотел отказаться, но мне сказали, что не имею права. Могу гарантировать, что буду делать свою работу честно и не за деньги, потому что я это люблю», — сказал Хачатурянц.