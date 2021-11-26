Президент РПЛ раскрыл сумму своего заработка

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Ашот Хачатурянц на YouTube-канале «Коммент.Шоу» раскрыл информацию о своей зарплате и заявил, что может работать бесплатно.
«Моя зарплата равна МРОТ — 20 тыс. рублей, кажется. Хотел отказаться, но мне сказали, что не имею права. Могу гарантировать, что буду делать свою работу честно и не за деньги, потому что я это люблю», — сказал Хачатурянц.
Также он отметил, что в лиге низкое бюджетирование и ему самому приходится оплачивать некоторые услуги.
22 ноября 2021 года Хачатурянц был единогласно избран на пост президента РФПЛ. Он был единственным кандидатом на этот пост. Хачатурянц стал седьмым руководителем в истории РФПЛ. До него эту должность занимали Виталий Мутко, Валерий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Сергей Прядкин.
До этого Хачатурянц возглавлял судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). В результате договоренности с главой РФС Александром Дюковым он продолжает контролировать работу Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).
Ранее Хачатурянц ответил на вопрос, испытывает ли он давление со стороны «Газпрома»..