Умер экс-тренер «Зенита» Герман Зонин

Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин . Об этом сообщил Российский футбольный союз в твиттере.

«Скончался Герман Зонин. Легендарный советский футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 95 лет. РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семеновича», - говорится в сообщении.

Скончался Герман Зонин. Легендарный советский футболист и тренер ушёл из жизни в возрасте 95 лет. РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семёновича. pic.twitter.com/G2H3QxSuQG — РФС (@rfsruofficial) November 26, 2021

Герман Зонин выступал за «Динамо» (Казань) (1945—1949), «Динамо» (Ленинград) (1950—1951 и 1953), «Трудовые Резервы» (Ленинград) (1954—1955). В качестве тренера работал с командами «Труд» (Воронеж), «Трудовые Резервы» (Ленинград), «Зенит» (Ленинград), «Заря» (Луганск) и др. В 1972 году привел «Зарю» к победе в чемпионате СССР.