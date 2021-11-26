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Умер экс-тренер «Зенита» Герман Зонин

Вероника Полынина
36 минут назад

Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин. Об этом сообщил Российский футбольный союз в твиттере.

Умер экс-тренер «Зенита» Герман Зонин
Фото: fc-zenit.rufc-zenit.ru

«Скончался Герман Зонин. Легендарный советский футболист и тренер ушел из жизни в возрасте 95 лет. РФС выражает соболезнования родным и близким Германа Семеновича», - говорится в сообщении.

Герман Зонин выступал за «Динамо» (Казань) (1945—1949), «Динамо» (Ленинград) (1950—1951 и 1953), «Трудовые Резервы» (Ленинград) (1954—1955). В качестве тренера работал с командами «Труд» (Воронеж), «Трудовые Резервы» (Ленинград), «Зенит» (Ленинград), «Заря» (Луганск) и др. В 1972 году привел «Зарю» к победе в чемпионате СССР.

Сборная Бирмы во главе с Зониным выиграла футбольный турнир Азиатских игр 1966 года.

Футбол,Герман Зонин,Динамо,РФС,Зенит,
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