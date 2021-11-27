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В Польше порадовались встрече со сборной России в стыковых матчах

Lenta.ru
1 час назад

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель поделился мнением о встрече против команды России в первом стыковом матче в квалификации чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит Polsat Sport.

"Нам очень повезло": в Польше порадовались встрече со сборной России
Фото: ReutersReuters

«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас. Нам очень повезло», — порадовался специалист.

Он добавил, что российская команда находится в стадии перестройки из-за смены главного тренера.

Россия сыграет с Польшей в стыковых матчах чемпионата мира-2022

Жеребьевка прошла 26 ноября. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками. Победителю предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта. Решающие встречи состоятся через пять дней.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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