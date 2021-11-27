Сможет ли Тухель справиться с Роналду

27-28 ноября пройдут очередные матчи в европейских футбольных чемпионатах. Посмотреть будет на что. В РПЛ ЦСКА попытается притормозить лидера - «Зенит». «Манчестер Юнайтед» предпримет такую же попытку в отношении «Челси». Хави продолжает перестройку в «Барселоне», промежуточные итоги увидим в игре с «Вильярреалом». Ну а наверху таблицы Примеры разборки лидеров: «Севилья» против «Реала». Наконец, в Италии «Ювентус» может практически догнать «Аталанту», если победит ее в очном противостоянии. Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации!

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Семак не пощадит ЦСКА

Видео дня

«Зенит» Сергея Семака решил свои задачи в Лиге чемпионов и теперь может сосредоточиться на РПЛ. Там и без того все не так плохо: на экваторе чемпионата петербуржцы опережают ближайшего преследователя на 4 очка. На повестке дня дерби с ЦСКА. Наверняка этот матч принципиальный для Сергея Семака, который провел в армейском клубе лучшие годы карьеры.

Сейчас ЦСКА находится немного в тени. У Алексея Березуцкого неплохой, но не идеальный состав. В нем нет звезд, а главная проблема - нет наконечника атаки. В текущем состоянии молодой специалист выжимает из своих игроков едва ли не максимум. Промежуточная 6-я позиция и расстояние всего одна победа до призовой тройки.

У «Зенита» куда более сильный и глубокий состав. Да и настроение должно быть неплохим: путевка в Лигу Европы уже есть. За сине-бело-голубых и статистика: ЦСКА зенитовцы не проигрывали уже 3 года. Вот и сейчас Winline видит клуб с берегов Невы фаворитом. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.90.

Примера: битвы неудачников и лидеров

«Барселона» под руководством Хави пока не пропускала и не проигрывала. Правда, что в Лиге чемпионов, что в Примере перспективы туманны, да и игру знаменитый в прошлом футболист пока не наладил. Впереди серьезное испытание - матч против «Вильярреала» на выезде. Радовать каталонцев может только тот факт, что команда Унаи Эмери в нынешнем сезоне выступает еще хуже.

Выбрать здесь правильную ставку непросто. Пожалуй, стоит поставить на то, что голов будет много: 5:1, 4:0, 4:4, 1:3 - такие результаты мы могли увидеть в последние годы в матчах «Барселоны» и «Вильярреала». Winline даёт коэффициент 1.80 на то, что в предстоящем матче будет не менее 3 забитых мячей.

Ну а в Севилье местный клуб примет мадридский «Реал». Принципиальный матч для тренера андалусийцев Хулена Лопетеги. В 2018 году его уволили из сборной Испании прямо перед стартом ЧМ-2018 из-за согласия возглавить «Реал». Вот только в Мадриде Лопетеги провалился: отставка случилась через 4.5 месяца после 1:5 от «Барселоны». И вот сейчас Лопетеги с «Севильей» попробует победить и обойти «сливочных».

Сделать это будет очень непросто. Команда Карло Анчелотти по турнирной дистанции идет уверенно. Все хорошо и в Примере, и в Лиге чемпионов. Да и если обратиться к очным встречам, то статистика в пользу столичной команды. В 5 последних играх «Реал» выиграл четырежды и лишь однажды сыграл вничью. Winline считает команду Анчелотти фаворитом. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.70.

«Манчестер Юнайтед» надеется только на Криштиану Роналду. Но Тухель это знает

«Манчестер Юнайтед» в явном кризисе. Тренера сменили, но, кажется, владельцы клуба уже готовы пожертвовать нынешним сезоном. Зато не готов Криштиану Роналду. Португалец не молодеет, время играет против него. И прямо сейчас португалец практически в одиночку тащит «МЮ». Причем как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Если кто из манкунианцев и забьет в ворота «Челси», то он. Сделать ставку на гол Роналду можно за 2.20.

Вот только все это знает и Томас Тухель. А немецкий тренер - мастак по нейтрализации любой угрозы. «Челси» очень надежен в обороне, а впереди лондонцы свой гол забивают практически всегда. Даже несмотря на травму Ромело Лукаку. Шансы «Челси» выиграть Winline оценивает коэффициентом 1.60.

Аллегри догонит Гасперини

«Ювентус» сейчас в таком положении, что отступать некуда. О чемпионстве речь, вероятно, уже не идет, но если команда останется без Лиги чемпионов на будущий год, болельщики и боссы клуба не простят. Поэтому Максимилиано Аллегри сейчас в первую очередь работает над положением команды в Серии А. В Лиге чемпионов плей-офф и так уже гарантирован. Пока во внутреннем чемпионате успехи довольно локальны: две победы подряд - уже неплохо. До 4-го места, которое занимает как раз «Аталанта», - 4 очка. Можно сократить дистанцию до минимума.

Правда, сделать это будет непросто. Бергамаски выглядят очень прилично, к чему приучили нас в последние пару сезонов. Жаль только, что Алексей Миранчук совсем выпал из доверия у Джанпьеро Гасперини, россиянин не появлялся на поле уже месяц.

От этого матча стоит ждать голов и в те, и в другие ворота. Из 7 последних игр только в одной эта ставка не прошла. Сейчас сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно в Winline за 1.60.