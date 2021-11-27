Умер экс главный тренер «Зенита» Герман Зонин

На 96-м году жизни скончался бывший главный тренер петербургского «Зенита» Герман Зонин. Об этом сообщает Sports.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Зонин родился 13 сентября 1926 года в Казани. В 1941 он стал заниматься в академии местного футбольного «Динамо». Начало его игровой карьеры совпало с военным временем. В качестве игрока он не добился серьезных успехов.

Тренировать футболистов он начал в 1959-м. Первым клубом в его тренерской карьере стала ленинградская команда «Трудовые резервы». Перед этим он в течении года играл за нее. Команду через год расформировали и Зонин отправился тренировать воронежский «Труд». В 1965 его отправили в зарубежную командировку тренировать сборную социалистической Бирмы (ныне – Мьянма).

В 1967-м Зонин вернулся в СССР. В 1969-м он стал наставником луганской «Зари». С ним эта команда в 1972-м году выиграла чемпионат страны, став первым не столичным клубом-победителем первенства СССР по футболу. До того момента этого титула добивались лишь команды из Москвы, Киева и Тбилиси.