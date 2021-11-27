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Умер экс-главный тренер «Зенита»

Елена Прошина
2 часа назад

На 96-м году жизни скончался бывший главный тренер петербургского «Зенита» Герман Зонин. Об этом сообщает Sports.ru.

Умер экс главный тренер «Зенита» Герман Зонин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зонин родился 13 сентября 1926 года в Казани. В 1941 он стал заниматься в академии местного футбольного «Динамо». Начало его игровой карьеры совпало с военным временем. В качестве игрока он не добился серьезных успехов.

Тренировать футболистов он начал в 1959-м. Первым клубом в его тренерской карьере стала ленинградская команда «Трудовые резервы». Перед этим он в течении года играл за нее. Команду через год расформировали и Зонин отправился тренировать воронежский «Труд». В 1965 его отправили в зарубежную командировку тренировать сборную социалистической Бирмы (ныне – Мьянма).

В 1967-м Зонин вернулся в СССР. В 1969-м он стал наставником луганской «Зари». С ним эта команда в 1972-м году выиграла чемпионат страны, став первым не столичным клубом-победителем первенства СССР по футболу. До того момента этого титула добивались лишь команды из Москвы, Киева и Тбилиси.

Ленинградский «Зенит» Зонин возглавлял с 1973 по 1976 год. С ним клуб занял четвертое место в чемпионате СССР. В 1979—1980 годах он тренировал СКА в Ростове-на-Дону. С сентября 1987 года возглавлял тбилисское «Динамо». Из «Динамо» был вынужден уйти из-за травмы, полученной на тренировке. Мяч попал ему в голову, серьезно повредив глаз и ухо.

Футбол,Герман Зонин,СКА,Динамо,Зенит,
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