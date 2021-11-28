Тренер "Манчестер Сити" раскрыл планы на будущее

"Когда я закончу в Манчестере, мне будет интересно поработать на чемпионате мира или Евро. Но обычно это нелегко — свободных вакансий в таких случаях бывает очень мало. Впрочем, если этого не произойдет, я продолжу тренировать клуб. Если же говорить о работе в Англии, то я рассматриваю работу только в "Манчестер Сити", — передает слова Гвардиолы Sky Sports.