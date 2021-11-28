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Гвардиола рассказал, где бы хотел работать после "Манчестер Сити"

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о том, где бы он мог поработать после ухода из английского клуба.

Тренер "Манчестер Сити" раскрыл планы на будущее
Фото: Carl Recine/ReutersCarl Recine/Reuters

"Когда я закончу в Манчестере, мне будет интересно поработать на чемпионате мира или Евро. Но обычно это нелегко — свободных вакансий в таких случаях бывает очень мало. Впрочем, если этого не произойдет, я продолжу тренировать клуб. Если же говорить о работе в Англии, то я рассматриваю работу только в "Манчестер Сити", — передает слова Гвардиолы Sky Sports.

Также он отметил, что никогда раньше не мог подумать, что будет возглавлять клуб из Манчестера, да еще и на протяжении шести сезонов. Испанский специалист возглавил "Манчестер Сити" в 2016 году. Под его руководством команда три раза становилась чемпионом Англии, а также по разу — обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне 2021/2022 подопечные Гвардиолы дошли до финала Лиги Чемпионов.

В заключительном поединке турнира англичане уступили "Челси". В 12-ти матчей этого сезона "Манчестер Сити" располагается на третьей строчке в чемпионате Англии, отставая от идущего первым "Челси" на три очка. У подопечных Гвардиолы имеется одна игра в запасе.

Ранее журналист Геннадий Орлов назвал лучшего российского игрока, которого считает звездой европейского футбола.

Футбол,Геннадий Орлов,
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