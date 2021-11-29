Полиция задержала сотни болельщиков после матча ЦСКА – "Зенит"

Первая информация о том, что фанаты ЦСКА не могут покинуть свой стадион, начала поступать около 22.45 по московскому времени. С окончания матча, который завершился неутешительным для ЦСКА образом – 0:2, прошло уже около 50 минут. В Twitter-аккаунте одного из болельщиков было указано, что от клуба за это время к фанатам так никто и не пришел. Причем с сектора, на котором располагаются самые активные фанаты и где уже ближе к концовке встречи устроили пиротехническое шоу, не выпускали никого – ни несовершеннолетних, ни девушек, ни людей в возрасте. При этом температура в Москве к этому времени уже стремилась к нулю. В 22.58 в Telegram-канале журналиста и заместителя генерального продюсера "Матч ТВ" Василия Конова, давнего фаната армейского клуба, появилась информация, что болельщиков с нижнего яруса трибуны по три-четыре человека начали задерживать и грузить в автозаки. При этом выйти с трибуны на улицу не представлялось возможным. Массовые задержания фанатов армейского клуба были связаны с устроенным огневым шоу, но при этом к 23 часам по московскому времени людям не дали возможность зайти в подтрибунное помещение, а из официальных лиц никто не сделал никаких заявлений. "Болельщики ЦСКА отмечают корректность правоохранительных органов при погрузке и в автозаки. Ребята по ту сторону трибун не понимают, откуда пришел сигнал к погрузке, и удивляются не меньше болельщиков происходящему, но приказ есть приказ. Хотелось бы, чтобы кто-то объяснил", - указал в своем канале Конов в 23.31 мск. Около полуночи первая часть фанатов оказалась в участке, при этом задержания на стадионе еще продолжались. К этому моменту начали отпускать девушек, и появилась первая реакция ЦСКА. "Я болельщиками не занимаюсь. Отвечаю ли я за безопасность? Отвечаю. Я не знаю, почему задерживают болельщиков, спросите у полиции", – сказал "Матч ТВ" заместитель генерального директора по безопасности армейского клуба Иван Уланов. Ответ на запрос журналистов в полицию по поводу происходящего появился ближе к половине первого ночи. "Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - указано в ответе дежурного офицера УИиОС ГУ МВД России по г. Москве на запрос "Матч ТВ". И пока на стадионе все еще продолжались задержания (к этому момента с окончания матча прошло уже 2,5 часа), первыми из отделения полиции отпустили мужчину с его несовершеннолетним сыном. Первая реакция Российской премьер-лиги на происходящее на стадионе "ВЭБ-Арена" последовала около 01.00 по московскому времени. В заявлении указано, что действия сотрудников полиции, которые должны быть направлены на обеспечения безопасности, в этом случае повлекли за собой угрозу здоровья людей. Здесь стоит отметить, что некоторые фанаты провели на трибуне несколько часов (время матча, время, что не разрешали выход, и какое-то время до начала матча). "Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использование пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на ВЭБ Арене меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола в целом. Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам. По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем", - указано в сообщении Лиги. Заявление московского клуба последовало буквально через несколько минут после того, как с официальным обращением выступила РПЛ. Позднее в СМИ появится информация, что на трибунах во время матча не работала камера видеонаблюдения. "Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. К сожалению, впервые за всю историю ВЭБ Арены во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - сообщает пресс-служба армейского клуба. В 01.24 журналистка Sport24 Алина Матинян сообщила, что всего задержаны 408 человек. К этому моменту сектор, на котором держали фанатов, уже был пуст, а все задержанные были доставлены в отделения полиции. При этом, по заявлению журналистки, которое она опубликовала в своем Telegram-канале, в 04.20 в ОВД Москвы сотрудники все еще снимали отпечатки пальцев фанатов столичного клуба. Юрист Андрей Князев в комментарии "Чемпионату" отметил, что массовая ответственность за правонарушения в России запрещена, наказать могут только тех, чья непосредственная вина будет доказана, а максимальное наказание составит 15 суток. "Массовая ответственность у нас запрещена. Необходимо было выявить подозреваемых на месте. Насколько знаю, файеров не было и десятка, а задержано было порядка 400 человек. Вместе с тем еще и несовершеннолетние. Думаю, будет дана оценка профессионализма действий сотрудников полиции. На мой взгляд, это неправильно и незаконно. За зажигание файеров грозит административное правонарушение — хулиганство. До 10-15 суток административного ареста или штраф. Самое большое наказание — 15 суток. Но этому должен подвергаться виновный, остальные могут проходить свидетелями, если являются таковыми", — заявил Князев.