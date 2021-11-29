В Москве задержали десятки фанатов ЦСКА

В Москве полиция задержала десятки болельщиков ЦСКА после матча команды с питерским «Зенитом» — встреча состоялась 28 ноября на «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, причиной могло стать пиротехническое шоу, которое устроили фанаты.

«За различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, после окончания игры части болельщиков ЦСКА больше часа не давали покинуть трибуны — у выхода их ожидали сотрудники ОМОН, которые досматривали их и отводили в автозаки. По некоторой информации, среди задержанных есть женщины и дети.