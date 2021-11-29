Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

В Москве задержали десятки фанатов ЦСКА

Елена Прошина
1 час назад

В Москве полиция задержала десятки болельщиков ЦСКА после матча команды с питерским «Зенитом» — встреча состоялась 28 ноября на «ВЭБ-Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, причиной могло стать пиротехническое шоу, которое устроили фанаты.

«За различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности», — сообщили в ведомстве.

Как сообщает РИА Новости, после окончания игры части болельщиков ЦСКА больше часа не давали покинуть трибуны — у выхода их ожидали сотрудники ОМОН, которые досматривали их и отводили в автозаки. По некоторой информации, среди задержанных есть женщины и дети.

Само пиротехническое шоу вышло довольно масштабным. С помощью пронесенных фейерверков фанаты разожгли на трибунах «огонь», от которого поднялся высокий столб дыма. Сами же болельщики в этот момент пели и размахивали флагами.
Футбол,Видео,ЦСКА,Зенит,МВД,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители