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В Госдуме усомнились в способности стадиона ЦСКА проводить футбольные матчи после задержания фанатов

Спорт-Экспресс
1 час назад

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал ситуацию с массовым задержанием фанатов после матча Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

В Госдуме усомнились в способности стадиона ЦСКА проводить футбольные матчи
Фото: © ТАСС / Сергей Фадеичев© ТАСС / Сергей Фадеичев

«Я так понимаю, на стадионе возникли проблемы с системой видеонаблюдения, — сказал Милонов «СЭ». — И сразу из-за этого все общепринятые стандарты безопасности на арене не работают, это опасная штука. Не знаю, можно ли этот стадион использовать. Может быть, там срочно нужно провести ремонт. Была проделана огромная работа со стюардами, камерами, системой безопасности для одной цели — чтобы не страдали все».

Депутат подчеркнул, что в футболе всегда есть процент людей, которые хулиганят.

«Есть хулиганство, которое мы можем оценивать по-разному. Например, споры о фаерах — это преступление или нет. А есть просто негодяи, гопники, которым плевать на футбол, им лишь бы кого-то отколошматить. Для этого и нужна система идентификации людей. А сейчас получилось так, что задержали нормальных людей ни за что. Просто по тому признаку, что они болеют за ЦСКА. Ведь большинство людей ничего не делали. Это какой-то национализм. Такой подход — уже не проблема хулиганов, а организаторов. Они не смогли обеспечить безопасность на матче, чтобы полиция могла выборочно задержать провинившихся», — заявил Милонов.

Фанатов красно-синих сначала несколько часов не выпускали с трибуны, а после начали задерживать. Вероятная причина— использование пиротехники в концовке игры. Было задержано более 400 человек.

Футбол,Виталий Милонов,Зенит,Госдума,
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