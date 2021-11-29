В Госдуме усомнились в способности стадиона ЦСКА проводить футбольные матчи

«Есть хулиганство, которое мы можем оценивать по-разному. Например, споры о фаерах — это преступление или нет. А есть просто негодяи, гопники, которым плевать на футбол, им лишь бы кого-то отколошматить. Для этого и нужна система идентификации людей. А сейчас получилось так, что задержали нормальных людей ни за что. Просто по тому признаку, что они болеют за ЦСКА. Ведь большинство людей ничего не делали. Это какой-то национализм. Такой подход — уже не проблема хулиганов, а организаторов. Они не смогли обеспечить безопасность на матче, чтобы полиция могла выборочно задержать провинившихся», — заявил Милонов.