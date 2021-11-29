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Романцев рассказал, почему в «Спартаке» не штрафовал футболистов

Спорт-Экспресс
1 час назад

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, что никогда не штрафовал игроков команд, в которых работал.

Почему Романцев не штрафовал футболистов «Спартака»
Фото:  spartak.com spartak.com

— Читал, что, работая в «Спартаке», Черчесов и Карпин иногда штрафовали футболистов. А вы прибегали к таким мерам воспитания?

— Нет. В мои времена футболисты не зарабатывали столько, сколько сейчас. И один штраф в «Спартаке» Черчесова или Карпина равнялся тогда месячной зарплате игрока. Поэтому за нарушение наказывали дополнительной нагрузкой после тренировок, часовым кроссом или могли лишить зарубежных поездок, о которых тогда советский человек мог только мечтать. А вообще я никогда не был сторонником наказывать футболиста рублем. Слишком уж тяжело он ему достается.

Футбол,Олег Романцев,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,
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