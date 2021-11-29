Почему Романцев не штрафовал футболистов «Спартака»

— Нет. В мои времена футболисты не зарабатывали столько, сколько сейчас. И один штраф в «Спартаке» Черчесова или Карпина равнялся тогда месячной зарплате игрока. Поэтому за нарушение наказывали дополнительной нагрузкой после тренировок, часовым кроссом или могли лишить зарубежных поездок, о которых тогда советский человек мог только мечтать. А вообще я никогда не был сторонником наказывать футболиста рублем. Слишком уж тяжело он ему достается.