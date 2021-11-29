"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

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На 70-й минуте счет открыл Алексей Никитин, но в компенсированное время гостей от поражения спас Александр Соболев.

"Уфа", набрав 16 очков, осталась на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 20 очками остался на 10-й позиции.

"Уфа" – "Спартак" - 1:1 (0:0) Голы: Никитин, 70 - 1:0, Соболев, 90+4 - 1:1

"Уфа": Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Камилов, Урунов (Мрзляк, 25), Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов.