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42 минуты назад

"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Уфой" со счетом 1:1.

"Спартак" спасся от поражения в матче с "Уфой"
Фото: InstagramInstagram

На 70-й минуте счет открыл Алексей Никитин, но в компенсированное время гостей от поражения спас Александр Соболев.

"Уфа", набрав 16 очков, осталась на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 20 очками остался на 10-й позиции.

"Уфа" – "Спартак" - 1:1 (0:0) Голы: Никитин, 70 - 1:0, Соболев, 90+4 - 1:1

"Уфа": Беленов, Никитин, Журавлев, Ботака-Иобома, Йокич, Камилов, Урунов (Мрзляк, 25), Фищенко, Касинтура, Кротов, Агаларов.

"Спартак": Селихов, Кофрие (Рассказов, 68), Джикия, Жиго, Айртон, Ломовицкий, Литвинов, Умяров, Ларссон, Соболев, Промес.

Футбол,Александр Соболев,Алексей Никитин,Спартак,
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