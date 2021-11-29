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59 минут назад

Лионель Месси поздравил «Барселону» со 122-летием

Бывший нападающий «Барселоны», а ныне игрок «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поздравил каталонский клуб с годовщиной основания. Сегодня, 29 ноября, «Барсе» исполнилось 122 года.

Лионель Месси поздравил «Барселону» со 122-летием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поздравляю, «Барселона»!» — написал Месси в «Инстаграме».

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В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Аргентинец подписал контракт с французским клубом на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 6 матчах французской Лиги 1 и забил один гол.

После 14 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 сине-гранатовые располагаются на 7-м месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

Футбол,Лионель Месси,
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