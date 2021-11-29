Лионель Месси поздравил «Барселону» со 122-летием

В августе 2021 года Месси перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Аргентинец подписал контракт с французским клубом на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.