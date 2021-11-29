Роналду обвинил главреда журнала France Football во лжи

Всегда поздравляю тех, кто побеждает благодаря спортивному мастерству и честной игре, которыми я руководствуюсь с самого начала своей карьеры. Я делаю это потому, что я никогда не против кого-либо. Я всегда побеждаю для себя и для клубов, которые представляю, я выигрываю для себя и для тех, кто желает мне добра.