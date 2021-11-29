Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим нападающим года по версии France Football.

Фото: ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES

Французское издание вручило эту награду впервые. Её будет получать футболист, который забил наибольшее число голов за клуб и сборную в календарном году. В 2021 году Левандовски забил 64 мяча за «Баварию» и польскую сборную.

Напомним, по итогам прошлого сезона Левандовски выиграл «Золотую бутсу», став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах (41 гол в 29 матчах Бундеслиги).