Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Об этом пишет ТАСС.Церемония вручения награды состоялась в парижском театре "Шатле". Месси получил "Золотой мяч" в седьмой раз, что стало рекордным достижением. До этого аргентинец признавался победителем премии в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. 5 августа текущего года испанская "Барселона" объявила об уходе Месси из клуба. Команда не смогла заключить новый контракт с аргентинским спортсменом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Фото: Zuma\TASS/Panoramic Zuma\TASS/Panoramic

10 августа Месси подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен". По информации зарубежных СМИ, соглашение было заключено на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Месси составила около 35 миллионов евро в год.Ранее сообщалось, что доктор математики из Оксфорда Том Кроуфорд создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. В результате исследователю удалось установить, что этого звания удостоился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков.