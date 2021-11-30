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2 часа назад

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Об этом пишет ТАСС.Церемония вручения награды состоялась в парижском театре "Шатле". Месси получил "Золотой мяч" в седьмой раз, что стало рекордным достижением. До этого аргентинец признавался победителем премии в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. 5 августа текущего года испанская "Барселона" объявила об уходе Месси из клуба. Команда не смогла заключить новый контракт с аргентинским спортсменом из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
Фото: Zuma\TASS/PanoramicZuma\TASS/Panoramic

10 августа Месси подписал контракт с французским "Пари Сен-Жермен". По информации зарубежных СМИ, соглашение было заключено на два года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Месси составила около 35 миллионов евро в год.Ранее сообщалось, что доктор математики из Оксфорда Том Кроуфорд создал формулу для определения лучшего футболиста в истории. В результате исследователю удалось установить, что этого звания удостоился форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Его результат составил 537 очков.

На втором месте рейтинга расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси. Он набрал 503 балла. Третье место занял Пеле с 459 очками.

Футбол,Криштиану Роналду,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,
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