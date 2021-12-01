Встряска для Роналду

«ПСЖ» примет «Ниццу» без Неймара, а в Ливерпуле дерби!

Фото: Reuters Reuters

Приход зимы - не повод забывать о классном футболе! Середина недели в этот раз отдана клубным чемпионатам, нас ждет сразу несколько классных противостояний. В АПЛ «МЮ» сыграет с «Арсеналом» уже под руководством Ральфа Рангника, а «Ливерпуль» и «Эвертон» сразятся в мерсисайдском дерби. В испанской Примере «Реал» сыграет с «Атлетиком», а в Лиге 1 «ПСЖ» будет экзаменовать «Ниццу». Все эти матчи смотрите в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. И не забудьте использовать фрибет 2000 рублей!

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Рангник в «Манчестер Юнайтед». Что делать Роналду?

«МЮ» определился с тренером до конца года. Спасать сезон для манкунианцев будет Ральф Рангник. Немец будет тренировать клуб до лета, а затем станет консультантом. Сомнений в тренерской компетенции Рангника нет, но он предпочитает молодых футболистов и высокоинтенсивный футбол, в «Локомотиве» не дадут соврать. Вот только что делать с Криштиану Роналду?

Португалец в полном порядке, но встроить его в игру команду у Уле-Гуннара Сульшера не получилось. Роналду и в молодости не особо любил отрабатывать в обороне, а уж сейчас тем более. Как тренер и лидер команды будут находить точки соприкосновения - очень интересно.

Раскачиваться Рангнику некогда, сразу же матч против «Арсенала». Команда Артеты уже в пятерке сильнейших, у нее на 5 очков больше. Лондонцы пока не могут навязать борьбу сильнейшим, но свои очки с середняками забирают уверенно.

От Рангника ждут побед. Встряска должна пойти манкунианцам на пользу. Поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.00.

«Эвертон» плох, но дерби есть дерби

Нынешний сезон у «Эвертона» пока совсем не задается. Прямо сейчас команда Рафаэля Бенитеса идет лишь на 14-м месте, да еще с серией из 7 матчей без побед. Впору задумываться об отставке. А на носу дерби с «Ливерпулем», который просто не замечает соперников. Три последних матча выиграны со счетом 10:0.

Но дерби на то и дерби, что класс в нем отходит на второй план. Наверняка «ириски» сделают все, чтобы добиться если не победы, то хотя бы приемлемого результата. Да, «Эвертон» не обыгрывал принципиального соперника уже 10 лет, но половина из последних 10 матчей завершилась вничью. Сейчас поставить на то, что «Эвертон» не проиграет, можно в БК Winline за Победа подопечных Юргена Клоппа всухую идёт с коэффициентом 2.95.

«ПСЖ» слишком расслаблен - «Ницца» может наказать

У «ПСЖ» в этом сезоне во внутреннем чемпионате нет никаких проблем. Команда потеряла очки лишь в 2 турах из 15, соперников поблизости не видно. Так что Марисио Почеттино можно спокойно наигрывать состав к плей-офф Лиги чемпионов. Вот на днях в парижском клубе дебютировал Серхио Рамос, а Лионель Месси выглядит все увереннее. Правда, из строя вылетел Неймар. Травма голеностопа выглядела жутко, бразилец пропустит минимум 2 месяца.

Впереди у «ПСЖ» матч против «Ниццы». Казалось бы рядовой соперник, вот только тренирует его Кристоф Галтье. Да-да, тот самый, который лишил «ПСЖ» титула в прошлом сезоне. В новом клубе дела пока идут не так блестяще, но в «Ницце» готовы терпеть. Пока что «Ницца» идет на 3-й строчке.

Галтье знает, как играть против «ПСЖ» и для него этот матч принципиальный. Парижане же во многих матчах Лиги 1 выезжают только за счет индивидуального класса. Он у парижского клуба космический, здесь не поспоришь. Но можно рискнуть и поставить на то, что гости не проиграют. Winline предлагает на этот исход коэффициент 2.84.

Баски попробуют притормозить «Реал»

Мадридский «Реал» не поражает воображение своим футболом, но на фоне гигантских проблем «Барселоны» и нестабильности «Атлетик» смотрится едва ли не гегемоном. Команда Карло Анчелотти берет свое и уже сейчас опережает ближайшего преследователя на 4 очка. Вот и на выходных «Реал» охладил пыл «Севильи», вознамерившейся было побороться за лидерство.

Впереди матч против «Атлетика» - команды исторически колючей и всегда готовой притормозить лидера. В 14 турах баски проиграли лишь дважды, причем одно из этих поражений случилось на 95-й минуте. Радамель Фалькао принес победу «Райо Вальекано». Басков подводит ничейный вирус: 8 мирных исходов в 14 турах.

Итак, что мы имеем. С одной стороны, убийственная эффективность «Реала», с другой - огромная любовь клуба из Бильбао к ничейным исходам. Заключить пари на победу мадридцев можно за 1.46, а ничья у Winline идет за 4.70.