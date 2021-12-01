На защитника «Арсенала» напали в гараже его дома

На бразильского защитника лондонского «Арсенала» Габриэла дос Сантоса Магальяйнса напали в гараже собственного дома. Как сообщает Daily Mail, злоумышленники потребовали отдать им ключи от автомобиля и мобильный телефон, однако футболист смог отбиться.

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Инцидент произошел, когда футболист в компании своего друга возвращался из ночного клуба. Злоумышленники проникли в гараж, после чего один из них принялся угрожать Габриэлю бейсбольной битой. Несмотря на это, спортсмену удалось дать отпор и прогнать грабителей.

При этом суд не нашел связи между действиями злоумышленников и профессиональной деятельностью Габриэля, сделав вывод, что людей привлек исключительно автомобиль футболиста.