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59 минут назад

На защитника «Арсенала» напали в гараже его дома

На бразильского защитника лондонского «Арсенала» Габриэла дос Сантоса Магальяйнса напали в гараже собственного дома. Как сообщает Daily Mail, злоумышленники потребовали отдать им ключи от автомобиля и мобильный телефон, однако футболист смог отбиться.

На защитника «Арсенала» напали в гараже его дома
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел, когда футболист в компании своего друга возвращался из ночного клуба. Злоумышленники проникли в гараж, после чего один из них принялся угрожать Габриэлю бейсбольной битой. Несмотря на это, спортсмену удалось дать отпор и прогнать грабителей.

При этом суд не нашел связи между действиями злоумышленников и профессиональной деятельностью Габриэля, сделав вывод, что людей привлек исключительно автомобиль футболиста.

Габриэл дос Сантос Магальяйнс известен по выступлениям за бразильский «Аваи», французские клубы «Лилль» и «Труа», а также за хорватский «Динамо» из Загреба. В состав «Арсенала» он пришел в 2020 году — за команду футболист провел 42 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Футбол,Динамо,
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