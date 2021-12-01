Канчельскису угрожали расправой за отказ тренировать узбекский клуб

Российскому футболисту и тренеру Андрею Канчельскису угрожали расправой в московском кафе. Как сообщает Telegram-канал Shot, неизвестные в медицинских масках подошли к нему в заведении под названием «Оазис» и потребовали согласиться работать в узбекском футбольном клубе «Навбахор» за крайне низкий гонорар.

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Канчельскис тренировал узбекский ФК «Навбахор» до 2020 года — в октябре он покинул пост из-за долгов по зарплате. Тренер обратился в суд и ФИФА вынесла решение в его пользу — клуб теперь должен выплатить тренеру более $1,6 млн.

После нападения Канчельскис обратился в полицию, где рассказал, что пока он ужинал в кафе, туда зашли трое неизвестных. Один из них сел за его столик и спросил, работал ли он в Узбекистане. После мужчина поинтересовался, действительно ли ему предлагали выплатить $80 тыс., что тренер подтвердил.