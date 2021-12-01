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2 часа назад

«Барса» выплатит Сетьену 4 млн евро неустойки за увольнение

«Барселона» выплатит компенсацию бывшему тренеру Кике Сетьену за увольнение.

«Барса» выплатит Сетьену 4 млн евро неустойки за увольнение
Фото: ТАССТАСС

Стороны пришли к соглашению о выплате 4 млн евро, сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena Ser.

«Барса» признала, что увольнение было некорректным. Выплата неустойки будет производиться по частям. Благодаря этому соглашению «блауграна» избежала судебного разбирательства, запланированного на 20 декабря.

Ранее сообщалось, что 63-специалист может получить от «Барсы» 14 млн евро.

13 января 2020 года «Барса» назначила Сетьена главным тренером, а 17 августа того же года уволила после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в Лиге чемпионов.

Футбол,Кике Сетьен,
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