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1 час назад

Инсинье может оказаться в АПЛ

Форвард «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье может отправиться в АПЛ. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

Инсинье может оказаться в АПЛ
Фото: ReutersReuters

По данным источника, на 30-летнего игрока претендует «Тоттенхэм». «Шпоры» могут совершить сделку в предстоящее зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «Наполи» не станет препятствовать трансферу, поскольку не хочет отпускать футболиста в другую команду бесплатно летом 2022 года.

Инсинье играет за основную команду «Наполи» с 2009 года. В текущем сезоне форвард провел 13 поединков в чемпионате Италии, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Прошлым летом Инсинье выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.

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