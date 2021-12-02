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57 минут назад

Игрок «Спартака» порассуждал об уровне зарплат в российском футболе

Футболист московского «Спартака» Илья Кутепов высказался об уровне зарплат в российском футболе. Его цитирует Sport24.

Игрок «Спартака» порассуждал об уровне зарплат в российском футболе
Фото: РФСРФС

Кутепов порассуждал о лимите на легионеров и том, как с этим связаны высокие оклады игроков с российским гражданством.

«Считаю, на зарплату в первую очередь влияет качество футболиста. Если ты хороший игрок, ты будешь востребован вне зависимости от паспорта», — заявил защитник.

В сентябре 2021-го депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал возможное введение потолка зарплат в российском футболе. По мнению парламентария, мера ничего не даст, потому что зарплаты так или иначе будет регулировать рынок. Клубы же найдут способ обойти ограничение.

Кутепов выступает за красно-белых с 2012 года. Он чемпион России сезона-2016/2017. В составе сборной России защитник участвовал в чемпионате мира-2018.

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