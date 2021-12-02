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3 часа назад

Пять игроков РПЛ, которых зимой должен подписать «Зенит»

Известно, что «Зенит» может подписать практически любого российского игрока. Для игры на двух фронтах нужна широкая скамейка. Ну а пока в чемпионате России существует весьма строгий лимит на легионеров, то надо внимательно следить за всеми яркими игроками с российским паспортом. «Спорт День за Днем» предлагает пять футболистов РПЛ, которые могли бы сделать «Зенит» сильнее.

Игроки РПЛ, которых зимой должен подписать «Зенит»
Фото: ФК «Динамо»ФК «Динамо»

Даниил Фомин («Динамо»)

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В этом списке полузащитник сборной России единственный, кто мог бы оказаться в основном составе. Но главное – 24-летний хавбек сделает «Зенит» гораздо менее восприимчивым к травмам лидеров, вроде Вендела или Далера Кузяева. По факту Фомин может заменить как одного, так и другого. У него есть прекрасное видение поля, чтение игры и отличный пас, чтобы даже без Вендела у «Зенита» не заглох переход из обороны в атаку через короткий и средний пас. Кроме того, он здорово врывается в штрафную соперника, чтобы отсутствие Кузяева тоже не стало бы проблемой. Помимо этого, Фомин еще может развиваться, а значит потенциально может стать сильнее Далера и как минимум не уступить в уровне Венделу. Таких талантливых футболистов упускать «Зениту» не следовало бы. Проблемой может стать только контракт с «Динамо», который у него истекает только летом 2025 года.

Данил Глебов («Ростов»)

Еще одного сборника активно готовят к продаже. Не часто так случается, что новичок национальной команды так часто выходит на поле, да еще ходит на пресс-конференции и общается с журналистами. К 22-летнему опорнику определенно приковывают дополнительное внимание, чтобы набить цену. Однако объективно это одна из сильнейших «шестерок» с российским паспортом. Мы уже говорили, что «Зенит» сталкивается с проблемами, когда выбывают Вендел или Далер Кузяев, но то же самое относится и к Вильмару Барриосу. Питерцам жизненно необходим футболист, который будет спасать команду, когда колумбиец долго летит из сборной Колумбии или выбывает по другим причинам.

Гамид Агаларов («Уфа»)

Специалисты спорят о реальных способностях нападающего из-за оверперформа в атаке. Такую скорострельность в РПЛ даже на дистанции половины чемпионата еще никто не показывал – 13 голов в 16 матчах, он забил на 5-6 мячей больше ожидаемого (xG). Это все позволяет считать, что показатели Агаларова еще упадут. Но все это не отменяет того факта, что 22-летний форвард реально хорош в завершении. Пока у него залетает вообще все. Но в «Зените» его точно смогут обеспечить большим количеством моментов. То есть соотношение голов к играм если и снизится, то не слишком сильно. Агаларова надо брать, ведь если его не возьмет сейчас «Зенит», то может забрать кто-то другой, а из Питера как раз может уехать Сердар Азмун.

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