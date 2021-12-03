«Выживаем вопреки всему». Фанаты «Зенита» и «Ростова» ушли со стадиона

Произведёт ли это должное впечатление на футбольные — и не только — власти страны?

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«Зенит» принимает «Ростов» в матче 17-го тура РПЛ. За полчаса до финального свистка стало понятно, что команды проведут заключительный отрезок встречи без болельщиков. Фанаты ростовчан (правда, не все) ушли со стадиона ещё на 20-й минуте, а в начале второго тайма их примеру последовали поклонники «Зенита». Что же случилось?

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Почему болельщики ушли со стадиона

Всё очень просто. Болельщики сделали это в знак солидарности с фанатами ЦСКА, которых задержали после матча предыдущего тура с «Зенитом» (0:2). «Каждое фанатское движение в стране может поведать много увлекательных историй, и все они ведут лишь к одному — жёсткому пресечению неугодных фанатских активностей и подавлению фанатского сообщества как такового. В связи с этим в знак солидарности с фанатами ЦСКА мы на 60-й минуте матча уйдём с трибуны. Таким образом мы хотим привлечь внимание к общей проблеме. Конструктивного диалога как не было, так и нет. Фанатские движения выживают вопреки всему», — гласит сообщение, опубликованное 2 декабря на сайте болельщиков «Зенита». Фанаты «Ростова» покинули стадион, когда со старта матча прошло 19 минут 30 секунд (1930 — год основания клуба), болельщики «Зенита» сделали это после перерыва.

Это далеко не первый подобный случай. 30 октября болельщики «Спартака» покинули стадион во время домашнего матча с «Ростовом» (1:1). Перед этим они несколько раз скандировали «Фанат не преступник» и вывесили соответствующий баннер за воротами своей команды. Он пару раз попал в трансляцию, а вот уход фанатов телевизионщики проигнорировали. За день до этого болельщики «Зенита» и «Динамо» покинули стадион в конце первой половины. Фанаты сине-бело-голубых объявили об этом ещё за день до игры, а болельщики «Динамо» сообщили, что присоединятся к акции. Комментаторы матча ничего об этом не сказали, а операторы избегали крупных планов пустой трибуны и баннера «Фанат не преступник». Последний раз массовый уход болельщиков с трибун в России был два года назад. Тогда комментаторы замалчивали эту историю, поскольку им поступило соответствующее распоряжение от руководства.

Что произошло после матча ЦСКА — «Зенит»

Во время игры болельщики московского клуба жгли на стадионе пиротехнику. При этом с 57-й минуты на стадионе не работала система видеонаблюдения, а президент РПЛ Ашот Хачатурянц впоследствии сообщил о спланированной хакерской атаке. После матча сотрудники правопорядка задержали более 400 фанатов ЦСКА — сначала держали несколько часов на закрытой трибуне, а потом развезли по отделениям Северного округа Москвы. У болельщиков забрали паспорта, взяли отпечатки пальцев, а затем кого-то отпустили, а кого-то оставили ждать суда.

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в чёрном» сообщило, что проведёт акцию протеста в матче с «Крыльями Советов». Встреча состоится 4 декабря в Самаре. Болельщики планируют уйти со стадиона спустя 19 минут 11 секунд (1911 — год основания ЦСКА) после начала игры. «В свете событий, произошедших после домашнего матча с «Зенитом», фанатами ЦСКА было принято решение покинуть гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд! Это станет нашим протестом против произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам. Мы призываем каждого армейца присоединиться к этой акции и отнестись к ней с пониманием! А также заранее жмём руку фанатам всех клубов, которые поддержат нашу акцию и покинут стадионы на своих матчах грядущего тура в знак солидарности», — гласит сообщение в телеграм-канале фанатского объединения.

Болельщики каких клубов поддержали армейцев