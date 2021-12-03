Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 74.06EUR 83.81
Войти в почту
1 час назад

Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере

Португальский форвард, нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й год в своей карьере.

Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере
Фото: ReutersReuters

Роналду отличился в матче чемпионата Англии, забив два года против «Арсенала». Встреча проходила в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Это 129-й гол Роналду в составе «Манчестер Юнайтед». В его активе пять голов за «Спортинг», 450 – за «Реал», 101 гол Роналду забил за «Ювентус» и 115 голов за сборную Португалии. За свою карьеру футболист сыграл 1097 матчей.

Ранее мадридский «Реал» стал первым клубом, забившим тысячу голов в Лиге чемпионов. На втором месте по количеству голов в Лиге чемпионов находится «Бавария», у которой 768 голов, а на третьем месте – «Барселона» с 655 голами.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители