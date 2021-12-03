Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере

Португальский форвард, нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й год в своей карьере.
Роналду отличился в матче чемпионата Англии, забив два года против «Арсенала». Встреча проходила в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Это 129-й гол Роналду в составе «Манчестер Юнайтед». В его активе пять голов за «Спортинг», 450 – за «Реал», 101 гол Роналду забил за «Ювентус» и 115 голов за сборную Португалии. За свою карьеру футболист сыграл 1097 матчей.
Ранее мадридский «Реал» стал первым клубом, забившим тысячу голов в Лиге чемпионов. На втором месте по количеству голов в Лиге чемпионов находится «Бавария», у которой 768 голов, а на третьем месте – «Барселона» с 655 голами.