Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере

Португальский форвард, нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й год в своей карьере.

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Роналду отличился в матче чемпионата Англии, забив два года против «Арсенала». Встреча проходила в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Это 129-й гол Роналду в составе «Манчестер Юнайтед». В его активе пять голов за «Спортинг», 450 – за «Реал», 101 гол Роналду забил за «Ювентус» и 115 голов за сборную Португалии. За свою карьеру футболист сыграл 1097 матчей.