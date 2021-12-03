Левандовски отыграется на «Боруссии», а «Реал» сделает еще один шаг к чемпионству

В Италии и Англии обостряется интрига в борьбе за лидерство!
На календаре зима, но на футбольных полях Европы еще как жарко! 4 декабря в Англии «Челси» в гостях сыграет с «Вест Хэмом», а в Примере «Реал» отправится в страну басков к «Реалу Сосьедад». В Бундеслиге матч лидеров: дортмундская «Боруссия» против «Баварии». Ну а в Серии А сразу две топ-встречи: «Рома» принимает «Интер», а «Наполи» - «Аталанту». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline. Нужно только зарегистрироваться. А еще вы получите фрибет 2000 рублей от Winline на первую ставку.
«Вест Хэм» в этом сезоне вновь очень неплох. Прямо сейчас команда Дэвида Мойеса идет четвертой, замыкая зону Лиги чемпионов. Правда, у «молотобойцев» наметился спад: три матча без побед, всего 1 очко набрано. А впереди, пусть и домашний, но матч с лидером - «Челси».
Команда Томаса Тухеля сейчас хороша. В чемпионате лидирует, в Лиге чемпионов путевка в плей-офф в кармане, да и Ромело Лукаку уже в строю, что, разумеется, добавляет оптимизма. Если что-то немецкого специалиста и напрягает, так это то, что команда пропустила голы в двух матчах АПЛ подряд. Для Тухеля каждый пропущенный гол - ЧП, а тут два тура кряду. Так что наверняка синие проведут работу над ошибками. Группе атаки «Вест Хэма» не позавидуешь. Winline предлагает на сухую победу «Челси» коэффициент 2.70.
«Реал» при Карло Анчелотти обрел инстинкт убийцы. Нельзя сказать, что «сливочные» показывают какой-то суперфутбол, но результат просто потрясающий. К матчу с «Реалом Сосьедад» мадридцы подходят с 9 победами в последних 10 матчах. И жаждут продолжения серии.
Баски начали сезон очень здорово и одно время даже лидировали. Но затем их немного подкосила игра на два фронта: силенок еще и на Лигу Европы не хватает. Но даже в таком состоянии «Реал Сосьедад» идет на 3-м месте, опережая, к примеру, «Барселону» на 6 очков.
Дома и стены помогают, так что «Реалу» будет непросто. Но уж очень хорош сейчас «Королевский клуб». Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.19.
Главная новость последних дней - Роберта Левандовски прокатили мимо «Золотого мяча». Поляка признали лучшим нападающим, но главный приз ушел Лионелю Месси. Обидно, несправедливо, но решение принято и его не отменят. Наверняка Роберт разозлился, а в гневе Левандовски страшен. Прямо сейчас у него 14 голов в 3 матчах в Бундеслиге в нынешнем сезоне. На повестке дня - выезд в Дортмунд к принципиальному сопернику - «Боруссии». Оборона - не самое сильное место этой команды, так что вряд ли им удастся сдержать суперфорварда мюнхенцев. Сделать ставку на то, что Левандовски забьет, в Winline можно с коэффициентом 1.65.
Ну а если говорить об исходе матча, то здесь «Бавария» может даже потерять лидерство. Мюнхенцы в последнее время не феерят: вспышка коронавируса немного спутала карты Юлиану Нагельсманну. Но статистика - вещь упрямая, а там 6 побед кряду над «Боруссией». Очередной успех баварцев идет за 1.79.
«Наполи» притормозил после потрясающего старта в сезоне. Поражение от «Интера» еще можно объяснить, но ничья с «Сассуоло» - это уже тревожный звонок. Неаполитанцы вели 2:0 по ходу матча, но упустили победу. Этим воспользовались конкуренты, которые свои матчи выиграли. В их числе и «Аталанта».
Бергамаски сейчас в порядке. Четыре победы подряд, красивый футбол - в общем, все, за что мы любим команду Гасперини. Жаль только, Алексей Миранчук в этих успехах не участвует. 13 минут с «Венецией» - все, что досталось россиянину из игрового времени за последний месяц.
«Наполи» на спаде, а «Аталанта», наоборот, набрала ход. Да, выездной матч, но неделей раньше бергамаски обыграли «Ювентус» в гостях. Winline оценивает шансы «Аталанты» в игре с «Наполи» коэффициентом 3.00.
А вот на что однозначно стоит ставить, так это на то, что обе команды забьют. И те, и другие хороши в атаке. А вот к обороне есть вопросы. «Аталанта» в принципе никогда не славилась бетонной защитой, а у «Наполи» проблемы проявились в последних матчах. Поставить на обе забьют можно с коэффициентом 1.50.
Жозе Моуринью в «Роме» выступает по традиционной схеме последних лет. К середине сезона португалец потерпел ряд чувствительных неудач и уже сетует на то, что в его распоряжении не самый сильный состав. А тут еще и коронавирус изрядно проредил ряды футболистов.
Впереди матч с «Интером» - клубом, в котором Моуринью работал не так долго, но очень плодотворно. Но сейчас снисхождения от миланцев ждать не стоит: «нерадзурри» борются за чемпионство. «Интер» всего в двух очках от лидера, да еще и на победной трехматчевой серии.
«Роме» стоит уповать разве что на статистику: в семи последних личных встречах было 6 ничейных результатов. Winline даёт на ничью коэффициент 3.75, а на успех «Интера» можно поставить за 2.01.
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