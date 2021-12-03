Левандовски отыграется на «Боруссии», а «Реал» сделает еще один шаг к чемпионству

В Италии и Англии обостряется интрига в борьбе за лидерство!

Фото: Reuters Reuters

На календаре зима, но на футбольных полях Европы еще как жарко! 4 декабря в Англии «Челси» в гостях сыграет с «Вест Хэмом», а в Примере «Реал» отправится в страну басков к «Реалу Сосьедад». В Бундеслиге матч лидеров: дортмундская «Боруссия» против «Баварии». Ну а в Серии А сразу две топ-встречи: «Рома» принимает «Интер», а «Наполи» - «Аталанту». Все эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline. Нужно только зарегистрироваться. А еще вы получите фрибет 2000 рублей от Winline на первую ставку.

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«Вест Хэм» - «Челси»: Мойеса ждет продолжение неудачной серии

«Вест Хэм» в этом сезоне вновь очень неплох. Прямо сейчас команда Дэвида Мойеса идет четвертой, замыкая зону Лиги чемпионов. Правда, у «молотобойцев» наметился спад: три матча без побед, всего 1 очко набрано. А впереди, пусть и домашний, но матч с лидером - «Челси».

Команда Томаса Тухеля сейчас хороша. В чемпионате лидирует, в Лиге чемпионов путевка в плей-офф в кармане, да и Ромело Лукаку уже в строю, что, разумеется, добавляет оптимизма. Если что-то немецкого специалиста и напрягает, так это то, что команда пропустила голы в двух матчах АПЛ подряд. Для Тухеля каждый пропущенный гол - ЧП, а тут два тура кряду. Так что наверняка синие проведут работу над ошибками. Группе атаки «Вест Хэма» не позавидуешь. Winline предлагает на сухую победу «Челси» коэффициент 2.70.

«Реал Сосьедад» - «Реал»: Анчелотти летит к титулу

«Реал» при Карло Анчелотти обрел инстинкт убийцы. Нельзя сказать, что «сливочные» показывают какой-то суперфутбол, но результат просто потрясающий. К матчу с «Реалом Сосьедад» мадридцы подходят с 9 победами в последних 10 матчах. И жаждут продолжения серии.

Баски начали сезон очень здорово и одно время даже лидировали. Но затем их немного подкосила игра на два фронта: силенок еще и на Лигу Европы не хватает. Но даже в таком состоянии «Реал Сосьедад» идет на 3-м месте, опережая, к примеру, «Барселону» на 6 очков.

Дома и стены помогают, так что «Реалу» будет непросто. Но уж очень хорош сейчас «Королевский клуб». Поставить на его победу можно с коэффициентом 2.19.

«Боруссия» Д - «Бавария»: Дортмунд попадет под горячую руку Левандовски

Главная новость последних дней - Роберта Левандовски прокатили мимо «Золотого мяча». Поляка признали лучшим нападающим, но главный приз ушел Лионелю Месси. Обидно, несправедливо, но решение принято и его не отменят. Наверняка Роберт разозлился, а в гневе Левандовски страшен. Прямо сейчас у него 14 голов в 3 матчах в Бундеслиге в нынешнем сезоне. На повестке дня - выезд в Дортмунд к принципиальному сопернику - «Боруссии». Оборона - не самое сильное место этой команды, так что вряд ли им удастся сдержать суперфорварда мюнхенцев. Сделать ставку на то, что Левандовски забьет, в Winline можно с коэффициентом 1.65.

Ну а если говорить об исходе матча, то здесь «Бавария» может даже потерять лидерство. Мюнхенцы в последнее время не феерят: вспышка коронавируса немного спутала карты Юлиану Нагельсманну. Но статистика - вещь упрямая, а там 6 побед кряду над «Боруссией». Очередной успех баварцев идет за 1.79.

«Наполи» - «Аталанта»: ситуация в лидирующей группе обострится до пределе

«Наполи» притормозил после потрясающего старта в сезоне. Поражение от «Интера» еще можно объяснить, но ничья с «Сассуоло» - это уже тревожный звонок. Неаполитанцы вели 2:0 по ходу матча, но упустили победу. Этим воспользовались конкуренты, которые свои матчи выиграли. В их числе и «Аталанта».

Бергамаски сейчас в порядке. Четыре победы подряд, красивый футбол - в общем, все, за что мы любим команду Гасперини. Жаль только, Алексей Миранчук в этих успехах не участвует. 13 минут с «Венецией» - все, что досталось россиянину из игрового времени за последний месяц.

«Наполи» на спаде, а «Аталанта», наоборот, набрала ход. Да, выездной матч, но неделей раньше бергамаски обыграли «Ювентус» в гостях. Winline оценивает шансы «Аталанты» в игре с «Наполи» коэффициентом 3.00.

А вот на что однозначно стоит ставить, так это на то, что обе команды забьют. И те, и другие хороши в атаке. А вот к обороне есть вопросы. «Аталанта» в принципе никогда не славилась бетонной защитой, а у «Наполи» проблемы проявились в последних матчах. Поставить на обе забьют можно с коэффициентом 1.50.

«Рома» - «Интер»: Моуринью не дождется милости от бывшей команды

Жозе Моуринью в «Роме» выступает по традиционной схеме последних лет. К середине сезона португалец потерпел ряд чувствительных неудач и уже сетует на то, что в его распоряжении не самый сильный состав. А тут еще и коронавирус изрядно проредил ряды футболистов.

Впереди матч с «Интером» - клубом, в котором Моуринью работал не так долго, но очень плодотворно. Но сейчас снисхождения от миланцев ждать не стоит: «нерадзурри» борются за чемпионство. «Интер» всего в двух очках от лидера, да еще и на победной трехматчевой серии.

«Роме» стоит уповать разве что на статистику: в семи последних личных встречах было 6 ничейных результатов. Winline даёт на ничью коэффициент 3.75, а на успех «Интера» можно поставить за 2.01.