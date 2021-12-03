«Зенит» не планирует увольнять Сергея Семака

Руководство «Зенита» не планирует менять Сергея Семака на посту главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сказал источник «Чемпионату».

Нынешний контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматические продление.