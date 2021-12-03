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1 час назад

Руководство «Зенита» не планирует менять Сергея Семака на посту главного тренера

Руководство «Зенита» не планирует менять Сергея Семака на посту главного тренера. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» не планирует увольнять Сергея Семака
Фото:  БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ» БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«В Санкт-Петербурге доверяют тренеру и видят будущее команды с ним, несмотря на неудачи в Лиге чемпионов», — сказал источник «Чемпионату».

Нынешний контракт Семака заключён по схеме 2+1. Его базовая часть истекает в конце этого сезона, стороны имеют право на автоматические продление.

Санкт-петербургский «Зенит» лидирует в чемпионате страны, набрав 36 очков за 16 встреч. В 17-м туре Российской Премьер-Лиги клуб из Санкт-Петербурга сыграет с «Ростовом». Встреча состоится на поле стадиона «Газпром Арена» сегодня, 3 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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