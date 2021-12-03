Фанаты ЦСКА: «Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства»

Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы оказались в информационном вакууме. В эти минуты ПФК ЦСКА находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин. Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбужденным административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий.