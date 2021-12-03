Президент «Барселоны»: Дембеле лучше, чем Мбаппе

«У нас очень хорошие отношения с Дембеле, он хочет остаться. Мы хотим, чтобы он остался, потому что это отличный игрок. Представители футболиста хотят для него лучшего. Я в восторге от Дембеле, он лучше, чем Килиан Мбаппе», — приводит слова Лапорты globo.com.