РПЛ отреагировала на акцию протеста болельщиков на матчах 17-го тура

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал инцидент на матче ЦСКА — «Зенит» (0:2) и последовавшую за ним акцию протеста фанатов, уходивших с трибун в 17-м туре.
«Болельщики — основа футбола, и мы очень сожалеем, что на ближайших матчах команды могут остаться без поддержки части своих фанатов. Со своей стороны лига предпринимает все возможные усилия для скорейшего разрешения ситуации», — приводит его слова сайт лиги.
Также в заявлении от лица РПЛ говорится, что лига продолжает изучать ситуацию с массовым использованием пиротехники фанатами ЦСКА и последующими задержаниями после матча 16-го тура против «Зенита».
Напомним, что полиция сразу после матча задержала 408 болельщиков ЦСКА.