Роналду повредил колено, празднуя 800-й гол

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил травму, празднуя гол в матче Английской премьер-лиги, передает «МИР 24»
В матче против лондонского «Арсенала» Роналду забил два мяча и после очередного гола исполнил свой знаменитый прыжок на 180 градусов, но неудачно приземлился.
Футболист продолжил играть, но к концу матча был вынужден уйти с поля. Гол, который так курьезно отпраздновал Роналду, был 800-м в его карьере. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Ранее в Испании неизвестные ограбили дом нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Инцидент произошел, когда родители спортсмена смотрели по телевизору футбол.