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1 час назад

Роналду повредил колено, празднуя 800-й гол

Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил травму, празднуя гол в матче Английской премьер-лиги, передает «МИР 24»

Роналду повредил колено, празднуя 800-й гол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В матче против лондонского «Арсенала» Роналду забил два мяча и после очередного гола исполнил свой знаменитый прыжок на 180 градусов, но неудачно приземлился.

Футболист продолжил играть, но к концу матча был вынужден уйти с поля. Гол, который так курьезно отпраздновал Роналду, был 800-м в его карьере. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Ранее в Испании неизвестные ограбили дом нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Инцидент произошел, когда родители спортсмена смотрели по телевизору футбол.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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