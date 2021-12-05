Роналду повредил колено, празднуя 800-й гол

В матче против лондонского «Арсенала» Роналду забил два мяча и после очередного гола исполнил свой знаменитый прыжок на 180 градусов, но неудачно приземлился.

Футболист продолжил играть, но к концу матча был вынужден уйти с поля. Гол, который так курьезно отпраздновал Роналду, был 800-м в его карьере. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Юнайтед».