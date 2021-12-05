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1 час назад

«Динамо» приблизилось к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Уфой» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) приблизилось к «Зениту» в турнирной таблице. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Динамо» приблизилось к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0. На шестой минуте был удален нападающий гостей Вячеслав Кротов. На 36-й минуте «Уфа» осталась вдевятером после того, как красную карточку получил хавбек Эгаш Касинтура. Голами в составе «Динамо» отметились полузащитники Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86-я).

После 17 матчей «Динамо» имеет в активе 35 очков и располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Команда отстает на два очка от лидирующего «Зенита». «Уфа» занимает предпоследнее 15-е место с 16 очками.

В следующем туре москвичи дома сыграют с «Зенитом», а «Уфа» на выезде — с московским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 12 декабря.

Футбол,Арсен Захарян,Вячеслав Кротов,Денис Макаров,Локомотив,Динамо,Зенит,
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