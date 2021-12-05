«Аталанта» расстанется с Миранчуком ради Бога

«Аталанта» заинтересована в трансфере ивуарийского полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога. Об этом сообщает Calciomercato.

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«Аталанта» может включить в сделку 26-летнего Алексея Миранчука. Рассматривается вариант обмена российского игрока на Бога или же снижение суммы сделки за переход ивуарийского хавбека. Также отмечается, что «Сассуоло» готов усилиться Миранчуком.

1 декабря сообщалось, что в «Аталанте» может расстаться с Миранчуком, отправив его в аренду, если футболист не проявит себя в ближайших матчах за клуб. Сам хавбек не хочет возвращения в Россию.