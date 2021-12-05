"Александрия" разгромила "Минай" в матче УПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Украины "Александрия" на своем поле разгромила "Минай" со счетом 3:0.

"Александрия", набрав 26 очков, поднялась на шестое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 10 очками остался в зоне вылета на 10-й позиции.