«Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи»

Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 19-й минуте гол нападающего Матео Кассьерра вывел «Сочи» вперед. Затем дублем отличился полузащитник «быков» Виктор Классон, реализовавший на 23-й минуте пенальти и забивший с игры на 52-й. На 86-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после того, как был удален хавбек Гжегож Крыховяк.