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1 час назад

Мбаппе высказался о своём будущем

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что продолжит карьеру в большом клубе.

Мбаппе высказался о своём будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Моё будущее? Это нелегко. Что бы ни случилось, я буду играть в большом клубе. У меня спрашивали, не слишком ли я разочарован… Да, слегка, когда хотел уйти, но я не играл в третьем дивизионе», — приводит слова французского футболиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Prime Video Sport France…

Контракт 22-летнего Мбаппе с «ПСЖ» истекает по окончании нынешнего сезона. Форвард выступает за французскую команду с 2017 года. В текущем сезоне Мбаппе забил семь голов и отдал восемь голевых передач в 16 матчах французской Лиги 1.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» летом 2021 года делал предложение по трансферу Мбаппе, но получил отказ от руководства французского клуба. Сам француз хочет продолжить карьеру в клубе из столицы Испании.

Футбол,Фабрицио Романо,Реал,
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