Мбаппе высказался о своём будущем

«Моё будущее? Это нелегко. Что бы ни случилось, я буду играть в большом клубе. У меня спрашивали, не слишком ли я разочарован… Да, слегка, когда хотел уйти, но я не играл в третьем дивизионе», — приводит слова французского футболиста журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой на Prime Video Sport France…