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1 час назад

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил €30 млн

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси. Об этом сообщает El Confidencial. Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам. Здание расположено недалеко от стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу".

Власти Барселоны снесут отель Месси стоимостью €30 млн
Фото: Joan Monfort/APJoan Monfort/AP

Аргентинец владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил €30 млн на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году. Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере "Золотой мяч". Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач. Ранее Лионель Месси, говоря о завоевании "Золотого мяча", заявил, что никогда не стремился стать лучшим футболистом в мире.

Футбол,Роберт Левандовски,Лионель Месси,
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