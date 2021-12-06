Власти Барселоны снесут отель Месси стоимостью €30 млн

Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля, который принадлежит аргентинскому форварду "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси. Об этом сообщает El Confidencial. Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам. Здание расположено недалеко от стадиона "Барселоны" - "Камп Ноу".

Фото: Joan Monfort/AP Joan Monfort/AP

Аргентинец владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group. Игрок потратил €30 млн на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году. Также отмечается, что Месси приобрел отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здание из-за несоблюдения строительных норм.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере "Золотой мяч". Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, третьим — полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.