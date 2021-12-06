Россия против Польши: беды главного матча года

«Милан» попробует выбраться из безнадежного положения, а «Интер» с «Реалом» разыграют первое место в группе

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7-9 декабря завершатся групповые турниры еврокубков. Из российских клубов свою участь уже точно знает «Зенит», его матч с «Челси» турнирного значения не несет. А вот игры «Легия» - «Спартак» и «Марсель» - «Локомотив» для наших команд крайне важны. Кроме того, «Барселона» и «Милан» попробуют вскочить на подножку плей-офф Лиги чемпионов, а «Реал» и «Интер» разыграют первое место в группе. Получите фрибет 2000 рублей от Winline сразу после регистрации и сделайте ставку на своего фаворита!

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«Легия» - «Спартак»: как выиграть без нападающих

«Спартак» ждет главный матч года. Команда очень слабо выступает в РПЛ, но, неожиданно для всех, в полном порядке в Лиге Европы. После 5 туров красно-белые идут вторыми в группе, набрав 7 очков. Если бы еще не поражение от «Легии» дома...И именно с поляками спартаковцам играть в последнем туре. Победа гарантирует им место в Лиге Европы, ничья - в Лиге конференций. Нельзя проигрывать. Главная проблема Руя Витории - выкосило все нападение. Соболев дисквалифицирован, Понсе и Ларссон травмированы. По сути, у португальского специалиста всего два варианта: либо переводить в нападение Квинси Промеса, либо же выпускать только-только восстановившегося Георгия Мелкадзе.

Но проблемы спартаковцев - пустяковые в сравнении с бедами «Легии». После 14 туров варшавяне идут в зоне вылета Экстраклассы. Уже и тренера сменили. После этого результаты мало-помалу пошли вверх, но ситуация по-прежнему сложная. К тому же против «Спартака» не сыграет капитан команды Артур Енджейчик. В общем, расклад для российского клуба очень даже неплохой. Winline предлагает на победу «Спартака» коэффициент 2.48.

«Марсель» - «Локомотив»: без Рангника Гисдолю не до еврокубков

Не все потеряно и у «Локомотива»: остаться в Лиге Европы уже не получится, но побороться за Лигу конференций еще можно. Нужно обыграть «Марсель» на выезде. Но, в отличие от «Спартака», в положительный исход еврокубковой кампании для железнодорожников не верится.

Клуб угодил в настоящее пике. Травмы, болезни, уход Ральфа Рангника. Кажется, Маркус Гисдоль после ухода своего патрона просто не знает, что делать. Венцом стало поражение от аутсайдера РПЛ «Урала», причем, абсолютно по делу.

«Марсель», прямо скажем, тоже не блещет, но по уровню игроков команда Хорхе Сампаоли на голову выше. И, разумеется, бретонцы сделают все, чтобы порадовать своих болельщиков. Поставить на победу французской команды можно с коэффициентом 1.47, а на москвичей дают 6.20.

«Зенит» - «Челси»: очками разжиться не получится

«Зенит» перед домашним матчем с «Челси» уже точно знает, что его место в этой группе Лиги чемпионов - третье. «Мальме» питерцев не догонит, поскольку личные встречи в пользу чемпиона России, а дуэт лидеров команде Сергея Семака уже не достать. Поэтому домашний матч приобретает статус товарищеского.

Вот только английский клуб отнесется к предстоящей игре серьезно. Во-первых, «Челси» гарантирует себе первое место в группе, если победит, в противном случае можно опуститься на вторую строчку. Во-вторых, команда Тухеля, неслыханное дело, пропускает уже 3 матча подряд! А с «Вест Хэмом» и вовсе случилось поражение.Матч с «Зенитом» - удобный момент вернуться на победные рельсы, улучшить себе настроение. Ну а немецкий специалист если и планировал ротацию, то теперь крепко задумается. Так что рассчитывать на очки нашему чемпиону здесь будет сложно. Поставить на успех «Челси» в Winline можно с коэффициентом 1.55.

«Бавария» - «Барселона»: Хави - не волшебник, сине-гранатовых ждет Лига Европы

От Хави многого ждали, но проблемы «Барселоны» слишком глубоки, чтобы решить их только сменой тренера. На выходных в Примере случилось первое поражение нового наставника: «Барса» проиграла «Бетису». В Лиге чемпионов ситуация тоже очень сложная. Пока каталонцы вторые, опережая «Бенфику» на 2 очка. Вот только сомнений в том, что португальцы обыграют киевское «Динамо», практически нет. А по личным встречам преимущество именно у «Бенфики». Поэтому для гарантии места в плей-офф Хави и его команде нужно обыграть «Баварию». На выезде.

Да, немецкому гранду этот матч не нужен с точки зрения турнирного значения. Но есть свои болельщики и домашнее поле. Да и соблазн отцепить «Барсу» от Лиги чемпионов довольно велик. Конечно, баварцы и сами недавно столкнулись со вспышкой коронавируса, которая повлекла спад в результатах. Но на выходных они победили дортмундскую «Боруссию» в Бундеслиге. Это показывает: команда на верном пути.

«Бавария» на голову выше соперника по составу и организации игры. Winline оценивает шансы немецкого клуба коэффициентом 1.72. Ну а сделать ставку на то, что Хави все же найдет нужные слова для своих подопечных, можно с коэффициентом 4.10.

«Милан» - «Ливерпуль»: Клопп пропустит Златана в плей-офф

«Милан» после 4 туров имел в активе только 1 очко, что делало его шансы на плей-офф призрачными. Но победа над «Атлетико» дала итальянцам неплохой шанс выйти в плей-офф. Что для этого нужно: победить «Ливерпуль» и надеяться на нужный результат в матче «Порту» и «Атлетико». Если португальцы победят - шансов у команды Пиоли не будет. Ничья гарантирует проход. А в случае победы испанцев будут считать мячи.

Но для начала нужно победить «Ливерпуль». Надежду дает тот факт, что команда Юргена Клоппа гарантировала себе первое место в группе. Так что немецкий наставник может устроить и ротацию состава в преддверии матча с «Астон Виллой» в АПЛ. Winline даёт на победу итальянцев коэффициент 2.18, а на то, что «Ливерпуль» не проиграет и лишит «Милан» всех шансов, можно поставить за 1.69.

«Реал» - «Интер»: испанская машина сбоев не дает

«Реал» и «Интер» гарантировали себе места в плей-офф. Встреча в Мадриде позволит ответить только на один вопрос: кто станет первым, а кто вторым. Пока преимущество у «Реала», у него на 2 очка больше. Таким образом, если «Интер» хочет стать первым, то ему нужно выиграть в гостях.

В Серии А дела у итальянцев идут неплохо, они вернулись в чемпионскую гонку и всего на одно очко отстают от лидера. Но у «Реала» дела еще лучше. Команда Анчелотти выдает потрясающую эффективность: 10 побед в 11 последних матчах. На выходных «сливочные» победили «Реал Сосьедад» в стране басков 2:0. При Анчелоти «Реал» действует очень рационально, играя по счету. Думается, что и здесь испанцы спокойно сыграют по счету. Ну а если представится возможность, накажут соперника в контратаке, благо на острие есть Карим Бензема. Вероятность того, что «Реал» останется на первом месте, Winline оценивает коэффициентом 1.32, а на то, что «Интер» все же найдет подход к испанской машине, можно поставить за 3.45.