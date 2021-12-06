Суд отклонил апелляцию Кокорина

Мосгорсуд отклонил апелляцию нападающего футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорина, оспаривавшего решение суда о выплате компенсации водителю Виталию Соловчуку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

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Ранее суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными по делу о драках в Москве и приговорил их к году и пяти месяцам и к году и шести месяцам колонии общего режима соответственно. 17 сентября 2019 года спортсмены были освобождены условно-досрочно и возобновили профессиональную карьеру.

При этом Савеловский суд постановил взыскать по 50 тыс. рублей с Александра Кокорина и его брата Кирилла в пользу пострадавшего от их действий Виталия Соловчука. Кокорин оспорил это решение.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Кокориных на решение, вынесенное 23 июня 2021 года.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения», - говорится в сообщении пресс-службы московских судов общей юрисдикции.