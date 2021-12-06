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52 минуты назад

С ЦСКА взыскали 348 млн рублей

Суд постановил взыскать с московского футбольного клуба ЦСКА 348 млн рублей по делу о строительстве арены клуба. На сайте Девятого арбитражного апелляционного суда опубликовали постановление от 2 декабря, по которому суд частично удовлетворил требования компании «Бета». Оно получило права на взыскание от генерального подрядчика «Ф-Групп». Об этом сообщило РИА «Новости».

С ЦСКА взыскали 348 млн рублей
Фото: Pixabay, Pixabay LicensePixabay, Pixabay License

Спор между сторонами начался после того, как ЦСКА заключил с «Ф-Групп» договор подряда на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом на сумму, превышающую 11 млрд рублей. За нарушение сроков исполнения работ клуб начислил генподрядчику неустойку в 4,5 млрд рублей. Однако по условиям договора она не могла превышать 7,63% — 839 млн рублей.

Размер гарантийного депозита составлял 548 млн рублей. Застройщик решил удержать эту сумму в судебном порядке в счёт штрафных санкций, но позже уменьшил сумму иска до 491 млн рублей. Представители подрядчика посчитали, что справедливой была бы неустойка в 57 млн рублей. По мнению истца, ЦСКА неправомерно удержал деньги, так как существенных негативных последствий у него не было.

Суд первой инстанции поддержал ЦСКА. В клубе заявили, что стадион сдали в эксплуатацию летом 2016 года, но здания офисного центра и гостиницы ЦСКА не мог полностью использовать до 2020 года. Из-за неполученной платы за аренду помещений клуб потерял около 1,7 млрд рублей.

Апелляционный суд уменьшил неустойку до 200 млн рублей. Тем не менее, остальную сумму — 348 млн рублей — ЦСКА обязан вернуть компании «Бета».

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