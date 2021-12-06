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1 час назад

В сборной Венгрии отреклись от интереса к Черчесову

В сборной Венгрии опровергли интерес к кандидатуре российского специалиста Станислава Черчесова. Об этом сообщает Sport24.

В сборной Венгрии отреклись от интереса к Черчесову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-атташе венгерской команды Герге Шабо утверждает, что 58-летний Черчесов не рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера. Ранее ряд СМИ заявили о том, что сборную Венгрии может возглавить бывший наставник российской сборной.

4 декабря сообщалось об интересе к Черчесову со стороны бельгийского «Антверпена». Клуб готов предложить россиянину оклад в 1,2 миллиона евро в год.

В ноябре сообщалось, что интерес к Черчесову проявляет сборная Польши. Именно эта команда станет соперником отечественной сборной в стыковом матче за право участвовать на ЧМ-2022.

Черчесов покинул пост главного тренер сборной России летом после чемпионата Европы. На турнире россиянам не удалось преодолеть групповой этап.

Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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